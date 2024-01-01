Счет на секунды (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Следовательница пытается докопаться до причины масштабной железнодорожной катастрофы в маленьком городке. Драматичный и атмосферный детектив из Финляндии.



Когда недалеко от маленького финского города с рельсов сходит грузовой поезд, это приводит к большому взрыву, из-за которого погибло больше 60 человек. Обломки поезда еще горят, когда на место происшествия приезжает следовательница Марита Кайла. Она руководит командой экспертов, задача которых — сквозь боль и ярость жертв увидеть подлинные причины катастрофы. Авария не проходит для Мариты бесследно. Трагедия вызывает в ее памяти тяжелые воспоминания, но она обязана держать себя в руках и несмотря ни на что найти виновных.



Сможет ли она выполнить свой долг и справиться с собственными демонами? Смотрите сериал «Счет на секунды» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Счет на секунды 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.