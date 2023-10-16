Саранхэ. Сезон 1. Серия 23
Саранхэ
1-й сезон
23-я серия

Саранхэ (сериал, 2018) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

8.12018, Саранхэ. Сезон 1. Серия 23
ТВ-шоу16+

В роли ведущего — Анатолий Цой, участники — влюбленные пары!
«Саранхэ» — игра для влюбленных пар на деньги. В каждом выпуске участникам — молодому человеку и девушке — предстоит, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Всего героям будет задано 10 вопросов. Каждый совпавший ответ увеличивает призовой фонд на 10 000 рублей. В конце влюбленным предложат сыграть в суперигру. 3 супервопроса смогут увеличить выигрыш в 3 раза!

