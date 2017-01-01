Санни Дэй. Сезон 1. Самое лучшее рождество
Wink
Детям
Санни Дэй
1-й сезон
20-я серия

Санни Дэй (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2017, Sunny Day
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Милая девочка Санни Дэй смогла воплотить свою мечту и открыла в родном городке Фрэндли Фоллс салон красоты. Санни – не только талантливый стилист, но и тонкий психолог. Вместе со своими верными подругами она не только преображает клиентов, но и помогает им обрести радость и душевный покой.

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Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.8 IMDb