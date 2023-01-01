Санни Дэй
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Детям
Санни Дэй

Санни Дэй (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Sunny Day 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Милая девочка Санни Дэй смогла воплотить свою мечту и открыла в родном городке Фрэндли Фоллс салон красоты. Санни – не только талантливый стилист, но и тонкий психолог. Вместе со своими верными подругами она не только преображает клиентов, но и помогает им обрести радость и душевный покой.

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Рейтинг

5.6 IMDb