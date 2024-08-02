Самый длинный день в Чанъане (сериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Самый длинный день в Чанъане
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
О сериале
Приговоренный к смерти преступник становится единственным, кто может остановить отряд солдат, задумавший напасть на город. Дорама «Самый длинный день в Чанъане» — захватывающий исторический экшен из Китая, действие которого разворачивается в течение суток.
Эпоха династии Тан времен самого расцвета. В столице государства Чанъань готовится фестиваль фонарей. Однако уже через 24 часа на город будет совершено нападение, которое приведет к беспрецедентной катастрофе. Вычислить «Отряд волков», задумавший злодейство, может Чжан Сяоцзинь, боец, не раз отмеченный наградами. Однако он сидит в заключении, приговоренный к смертной казни за жестокую расправу по личным мотивам. Если он остановит «Волков», с него снимут все обвинения. Но для этого у него остались только сутки.
Сумеет ли Сяоцзинь найти злодеев и восстановить доброе имя, расскажет сериал «Самый длинный день в Чанъане» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.