Самое доброе путешествие (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Самое доброе путешествие (сериал, 2017) сезон 1 серия 1

8.82017, The Kindness Diaries
ТВ-шоу, Приключения18+
О сериале

Леон Логотетис — человек, у которого есть все, что только можно пожелать. Но в свои поездки по всему миру он не берет ни цента, полагаясь на доброту незнакомцев. Леон награждает каждого из своих благодетелей подарком, который меняет их жизнь.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Приключения
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb