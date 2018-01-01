Саламандра. Сезон 2. Серия 5
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Саламандра (сериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2018, Salamander
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Воскресным брюссельским утром неизвестные вскрывают 66 банковских ячеек, принадлежащих представителям элиты. Руководство банка не обращается в полицию, чтобы сохранить секреты высокопоставленных клиентов. За дело берется комиссар Герарди, который выходит на тайную организацию «Саламандра».

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Рейтинг

7.5 IMDb