Саламандра
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Саламандра (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Salamander 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

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Сюжет

Воскресным брюссельским утром неизвестные вскрывают 66 банковских ячеек, принадлежащих представителям элиты. Руководство банка не обращается в полицию, чтобы сохранить секреты высокопоставленных клиентов. За дело берется комиссар Герарди, который выходит на тайную организацию «Саламандра».

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Рейтинг

7.5 IMDb