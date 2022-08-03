Сабвей Серферс. Сезон 1. Серия 1
Сабвей Серферс
1-й сезон
1-я серия
8.72018, Subway Surfers: The Animated Series
Мультсериалы, Приключения6+

Сабвей Серферс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Яркий и увлекательный мультсериал по мотивам популярной мобильной игры. Энергичный скейтер Джейк весело проводит время со своими друзьями – фанаткой уличной культуры Трики, поклонником музыки 80-х Фрэшем и юной изобретательницей Ютани. Каждый день у ребят превращается в приключение, особенно после того, как они находят под старыми рельсами загадочную турбину. Друзья начинают расследовать тайны родного города, а строгий инспектор по железнодорожным путям пытается остановить их бурную деятельность.

Страна
Дания
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb