Сабвей Серферс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Яркий и увлекательный мультсериал по мотивам популярной мобильной игры. Энергичный скейтер Джейк весело проводит время со своими друзьями – фанаткой уличной культуры Трики, поклонником музыки 80-х Фрэшем и юной изобретательницей Ютани. Каждый день у ребят превращается в приключение, особенно после того, как они находят под старыми рельсами загадочную турбину. Друзья начинают расследовать тайны родного города, а строгий инспектор по железнодорожным путям пытается остановить их бурную деятельность.

