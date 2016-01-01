Русские тайны XX век (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Цикл документальных фильмов «Русские тайны. ХХ век» впервые расскажет о малоизвестных страницах в истории революций и гражданской войны, голода и репрессий 1930-х годов, личной жизни советских вождей и военных тайнах прошлого века. Уникальные архивные документы, письма, фотографии и даже карикатуры откроют оборотную сторону казалось давно изученных и всем известных событий. Об исторических событиях, повлиявших на судьбы миллионов людей, рассказывают их непосредственные участники: политики и военачальники, бывшие министры и простые люди. Столкновение взглядов и полярных мнений.



