WinkДетямРусская литература XX века6-й сезонХлебников. «Слоны бились бивнями так...»
Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
2018, Хлебников. «Слоны бились бивнями так...»
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века