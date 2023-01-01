Русская литература XX века
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Русская литература XX века (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Русская литература XX века 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века

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