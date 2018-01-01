WinkДетямРусская литература XX века6-й сезонАлексей Толстой. От «Петра I» к «Буратино»
Русская литература XX века (сериал, 2018) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн
2018, Алексей Толстой. От «Петра I» к «Буратино»
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции, в которых Блок машет Пушкину, Хлебников обнажает скелеты стихотворений, Маяковский пишет свое Евангелие, Алексей Толстой учит наслаждаться, а также материалы об обэриутах, веселой жизни в подполье и голосование за любимых писателей XX века
