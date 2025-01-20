Рубеж Шангри-Ла. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Рубеж Шангри-Ла
2-й сезон
12-я серия
9.32023, Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
Аниме, Фэнтези18+

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Рубеж Шангри-Ла (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Эксперт по второсортным VR-играм решает погрузиться в отполированную до блеска и мегапопулярную ролевку, чтобы проверить свои геймерские навыки. Комедийный экшен «Рубеж Шангри-Ла» — аниме о том, как виртуальная жизнь пересекается с реальностью.

Недалекое будущее. Привычные видеоигры ушли в прошлое, уступив место масштабным VR-проектам. Но вместе с развитием технологий рынок наводнили отстойные поделки, полные багов, глитчей и неработающих механик. Старшеклассник Ракуро Хидзутомэ не жалуется: он с удовольствием запускает очередной шлак и проходит его до конца, каким бы сломанным он ни оказался. Но вот однажды продавщица из магазина видеоигр предлагает попробовать настоящий шедевр, игру «Рубеж Шангри-Ла», в которой зарегистрировалось уже 30 миллионов пользователей. Масштабная RPG тут же затягивает Ракуро, и теперь он намерен стать самым лучшим ее игроком.

Чтобы присоединиться к его приключениям, смотрите аниме «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рубеж Шангри-Ла»