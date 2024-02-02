Российская разведка. Женские судьбы (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сериал о российских разведчицах, оставивших след в истории XIX-начала XX веков. Проект, объединивший в себе элементы документального и игрового кино.



Говорят, что разведка — это неженское дело. Однако в российской «секретной дипломатии» всегда присутствовали женщины. Уже в период Наполеоновских войн они участвовали в тайных операциях, на рубеже XIX и XX века защищали государство от внутренних угроз со стороны террористов, а после — от мировых антисоветских заговоров. В центре внимания сериала — четыре разведчицы из разных периодов российской истории, посвятивших свою жизнь Родине.



Об их подвигах расскажет «Российская разведка. Женские судьбы» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

