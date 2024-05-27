Рони, дочь разбойника (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дочь главаря разбойников заводит дружбу с мальчиком из противостоящей банды. Об их приключениях расскажет новая экранизация Астрид Линдгрен — сериал «Рони, дочь разбойника», 1 сезон которого доступен на нашем видеосервисе.



Действие первого сезона захватывающего фэнтези начинается дождливой ночью, когда за Маттисом, главарем бандитской шайки, гонятся гарпии. Укрывшись в стенах своего логова, Маттис узнает, что у него вот-вот родится ребенок. Девочку называют Рони. Когда она подрастает, ее начинают готовить к рейдам в опасном лесу вместе с бандой. Но любознательная девочка мечтает о чем-то большем, и Маттис отпускает ее в лес одну. Во время своих приключений Рони встречает Бирка, сына главаря банды Борка, заклятых врагов Маттиса. Ребята проводят время вместе, не зная, что их ждет в будущем.



