Романовы. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Романовы
1-й сезон
4-я серия

Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.62013, Романовы. Сезон 1. Серия 4
Документальный, Исторический12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уникальный по форме проект, приуроченным к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации. История расскажет о том, что представляло собой русское самодержавие как система управления, каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома Романовых играли в событиях российской и мировой истории. При помощи графики создается максимально исторически-достоверная картина, которая погружает зрителя в атмосферу и ощущение времени и позволяет увидеть царя глазами современников.

Сериал Романовы 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»