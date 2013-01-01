Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.62013, Романовы. Сезон 1. Серия 2
Документальный, Исторический12+
О сериале
Уникальный по форме проект, приуроченным к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации. История расскажет о том, что представляло собой русское самодержавие как система управления, каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома Романовых играли в событиях российской и мировой истории. При помощи графики создается максимально исторически-достоверная картина, которая погружает зрителя в атмосферу и ощущение времени и позволяет увидеть царя глазами современников.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Беспалый
- АШАктёр
Андрей
Шибаршин
- АГАктёр
Александр
Горелов
- ЕААктриса
Елена
Александрова
- ВФАктёр
Владимир
Фролов
- ВЕАктёр
Владимир
Егоров
- АТАктёр
Александра
Титова
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- ИЖАктриса
Ирина
Жерякова
- ЮКАктёр
Юрий
Коновалов
- ДААктёр
Дмитрий
Антимонов
- МБСценарист
Марина
Бандиленко
- МУСценарист
Марина
Улыбышева
- МКСценарист
Максим
Кальсин
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- НСХудожница
Наталья
Салтыкова
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- БККомпозитор
Борис
Кукоба