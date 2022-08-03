Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Роботы-поезда. Сезон 1. В новый мир
Роботы-поезда (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 32

2017, Robot Trains
Мультсериалы6+

Знакомьтесь с удивительными трансформерами, в которых детали поездов и роботов сочетаются с вполне человеческими характерами! Лидер в команде необычных героев – энергичный электропоезд Кей. Он всe время подбивает друзей на добрые дела, которым постоянно пытается помешать коварный Люк.

Южная Корея
Мультсериалы
SD
14 мин / 00:14

7.9 КиноПоиск
5.3 IMDb