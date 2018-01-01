Ривердэйл. Сезон 3. Серия 4
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Ривердэйл
3-й сезон
4-я серия

Ривердэйл (сериал, 2018) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

9.02018, Riverdale
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ривердэйл»