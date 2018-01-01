Ривердэйл (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

