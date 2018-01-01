Wink
Сериалы
Ривердэйл
3-й сезон

Ривердэйл (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

8.92018, Riverdale 22 серии
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ривердэйл»