Ривердэйл (сериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
8.92018, Riverdale
Драма, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КРРежиссёр
Кевин
Родни Салливан
- ЛРАктриса
Лили
Рейнхарт
- КМАктриса
Камила
Мендес
- КСАктёр
Коул
Спроус
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- МПАктриса
Мэделин
Петш
- ККАктёр
Кейси
Котт
- МААктриса
Мэдхен
Амик
- ВМАктриса
Ванесса
Морган
- Актёр
Чарльз
Мелтон
- ДРАктёр
Дрю
Рэй Тэннер
- РАСценарист
Роберто
Агирре-Сакаса
- РАПродюсер
Роберто
Агирре-Сакаса
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- ТБХудожник
Тайлер
Бишоп Херрон
- ЭЧМонтажёр
Элизабет
Чижевски
- БУОператор
Брендан
Уэгама
- БНКомпозитор
Блейк
Нили