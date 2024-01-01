Рисовабрь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Рисовабрь
1-й сезон
1-я серия
8.02024, Рисовабрь. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы0+
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Рисовабрь (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Рисуй вместе с Няней Улей и СТС Kids. Телеканал СТС Kids запустил спецпроект, посвященный художественному искусству – «Рисовабрь». Целью проекта является привлечение внимания детей, развитие их насмотренности и интереса к живописи.

В рамках проекта в эфире СТС Kids в ноябре выходит серия онлайн-уроков рисования для детей 3-12 лет от Няни Ули – дизайнера и блогера с аудиторией 134 тыс. подписчиков.

Под чутким руководством Няни Ули каждый ребенок почувствует себя настоящим творцом и сможет научиться рисовать главных героев своих любимых мультсериалов: Карамельку, Коржика, Компота, Сажика и Лапочку из «Трех котов», Беллу и Беню из «Отеля у овечек», а также главного героя мультсериала «Развлечёба» – кота Кубокота.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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