Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.22015, Яма
ТВ-шоу, Документальные18+
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Сюжет
«Могло быть хуже» — для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Для съемок продюсеры Баженова придумали около 300 опасных для жизни экспериментов. Конечно, и сам ведущий не остался невредимым… Не пропустите новые приключения отважного ведущего!
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