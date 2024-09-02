Ребус (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сержант Джон Ребус не привык работать по правилам, но даже он заходит в тупик, когда в новом деле оказывается замешан его собственный брат. Новая экранизация знаменитого шотландского писателя Йена Ранкина «Ребус» (2024) — мрачный детектив о криминальном подполье Эдинбурга.



Детектив Джон Ребус не может похвастаться успехами в личной жизни. Бывшая жена нашла нового мужчину, ссоры с братом не прекращаются, а утешение он находит в объятьях супруги лучшего друга, парализованного после несчастного случая. Новое дело приносит только больше проблем: двое неизвестных напали на мужчину среди белого дня. Пострадавший — сообщник криминального авторитета Кафферти, с которым у Ребуса давние счеты. Вместе с новой напарницей Шиван детектив пытается разобраться в произошедшем, но узнает, что в деле замешан его брат.



К чему приведет это расследование и как оно повлияет на криминальный мир Эдинбурга, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Ребус» онлайн на Wink.


