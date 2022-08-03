Реальная мистика (сериал, 2014) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Герои проекта пытаются понять, правда ли всему необычному, необъяснимому, сверхъестественному в нашей жизни есть логическое объяснение? Существуют ли призраки на самом деле? Оживают ли по ночам старые куклы? Какие демоны одолевают простых смертных? Узнайте вместе с командой Андрея Дебрина.

