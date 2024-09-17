RCC Intro 33 (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Джуниор vs Хамзин
Описание - Нас ждет новый турнир от уральской ММА-лиги! Возглавят RCC Intro 33 Уральский Ниндзя Ильяс Хамзин и снайпер из Бразилии, Жуниор Луис. Хамзин наконец-то возвращается в клетку, а Луис заявил, что едет в Россию, дабы шокировать местных фанатов своим уровнем. Это будет рубка до последнего вздоха! Два эксперта по работе в стойке, эти панчеры точно не дадут нам заскучать!

