Омаргаджиев vs Медведев
Wink
Сериалы
RCC Intro 31
1-й сезон
Омаргаджиев vs Медведев

RCC Intro 31 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.72024, Омаргаджиев vs Медведев
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Столица единоборств России приняла турнир RCC Intro 31, который возглавил трехраундовый бой между звездой лиги Борисом Медведевым и экс-бойцом UFC Гаджи Омаргаджиевым.

Жанр
Спортивный
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг