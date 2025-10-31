RCC Hard 17 (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

На турнире номер 17 лига RCC HARD представляет нам кард по-настоящему элитного уровня. Здесь разбегаются глаза от количества топовых бойцов и интригующих противостояний. Вечер возглавит уже третья по счету очная встреча чемпионов RCC HARD и TOP DOG в ринге уральской организации. На этот раз в гости к Дмитрию Савину и его кулону приезжает Магомед Черная Кобра Магомедов с перстнем. И хотя титулы на кону стоять не будут, это бой за негласный титул лучшего средневеса в российской кулачке.

Также нас ждет заруба за кулон в полусреднем весе – Андрей Саратов встретит в ринге экс-чемпиона Hardcore, зрелищного боксера Владимира Мазура. Это и многое другое: Кудин, Слащинин, Воропанов, Жангоразов… смотрите на Wink!

