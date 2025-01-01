Каримов vs Кореньков
Каримов vs Кореньков

RCC Hard 16 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

18+

Смотрите на Wink турнир на голых кулаках RCC Hard 16 и узнаете, кто сильнее - TOP DOG или RCC? Нас ждет настоящая битва чемпионов – обладатель перстня лиги Регбиста Дмитрий Спивак выходит рубиться с владельцем кулона лиги Клименко Торгынбеком Амировым. Это будет настоящая заруба в легчайшем весе, где мы сможем напрямую сравнить богатырскую силушку чемпионов двух топовых организаций!

12 мин / 00:12

