RCC Hard 14 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Кажется, этот вечер надолго останется в памяти фанатов кулачки. На турнире RCC HARD 14 уральская лига в очередной раз приготовила невероятные сюжеты, от которых кровь стынет в жилах: мощнейшая заруба Гаджи Автомата против Торнике Мамуки, лютое противостояние Скобенко и Слащинина, два чемпионских реванша – Сульгин с Саратовым и Курьер Джиянов с Баталовым. Смотрите RCC HARD 14 на Wink, такое пропустить нельзя!

