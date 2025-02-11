RCC Fair Fight 29 (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Титаны кикбоксинга на Wink: Васенев, Козлов, Штырков и Кудин – все это на RCC Fair Fight 29! Лига по-настоящему мирового уровня, RCC Fair Fight продолжает ставить новую планку уровня поединков и бойцов в мире кикбоксинга. Уральская организация перезапустила свой формат, добавив маленькие перчатки для ММА, что значительно повысило количество сочных нокаутов.

