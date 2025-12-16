RCC 24 (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Смотрите на Wink мощнейшее шоу от уральской ММА-лиги! Пришло время защищать пояс – Влад Белаз выходит против Армена Супермена в главном бою RCC 24. Невероятный кард, который возглавят Владислав Белаз Ковалев и Армен Супермен Петросян. Бой за титул в среднем весе, который Белаз выходит защищать впервые. Также в карде – Иван Штырков против Валентина Молдавского, Михаил Рагозин против Вячеслава Василевского, а также топовые полуфиналы Гран-при в полулегком весе, где Булачов, Мидаев, Мугидинов и Саргсян зарубятся на максимуме своих возможностей.

