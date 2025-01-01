RCC 22 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Крупнейший турнир в истории лиги – смотрите RCC 22 на Wink! В главном бою живая легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко дал бой молодой восходящей звезде, Владу Белазу Ковалеву. В со-главном событии Иван Штырков попробовал разобраться с мощным Шамилем Гамзатовым. Уровень противостояний сведет с ума каждого фаната ММА в России!

