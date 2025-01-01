Киреев vs Тообаев
Wink
Сериалы
RCC 22
1-й сезон
Киреев vs Тообаев

RCC 22 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.12025, Киреев vs Тообаев
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Крупнейший турнир в истории лиги – смотрите RCC 22 на Wink! В главном бою живая легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко дал бой молодой восходящей звезде, Владу Белазу Ковалеву. В со-главном событии Иван Штырков попробовал разобраться с мощным Шамилем Гамзатовым. Уровень противостояний сведет с ума каждого фаната ММА в России!

Жанр
Спортивный
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг