RCC 21 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.72024, Денисов vs Васильев
Спортивный, Спортивный18+
Реванш, который снесет нам крышу: Шлеменко против Токова на турнире RCC 21!Мы ждали этого 6 долгих лет после первой битвы Александра Шлеменко и Анатолия Токова в Нью-Йорке. Теперь их ждет горячий реванш в холодных уральских условиях.