Развлечеба (с переводом на русский жестовый язык) (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн бесплатно

Кот Кубокот зовет в захватывающее путешествие по миру знаний! «Развлечеба» — мультсериал, который превращает скучные факты в увлекательную игру. Эпизоды адаптированы на русский жестовый язык анимированным переводчиком Артемом.



В мире так много интересного, но рассказать об этом интересно может не каждый. В этом деле не обойтись без доброго кота по имени Кубокот. Веселый и энергичный зверек просто и увлекательно поведает о родной стране, ее столице, городах и селах. Он познакомит с природными явлениями и объяснит, как работает общество и наш язык. Каждый эпизод заканчивается проверочными вопросами, где маленьким ученикам предложат выбрать один из четырех вариантов ответа. Больше уроки ни за что не будут скучными!



Понять, что учиться можно весело, поможет Кубокот. «Развлечеба», все серии которой доступны на Wink, станет отличным подспорьем в познании мира.



