Раймонд Мураталла vs Энди Крус (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Первый бой Раймонда Мураталлы в статусе чемпиона мира IBF в легком весе. Американец, владевший званием временного чемпиона, стал обладателем полноценного титула в июне 2025 года из-за завершения карьеры Василия Ломаченко. И он же последний – скорее всего, после финального гонга Раймонд при любом исходе поднимется в первую полусреднюю категорию. Дебютной защиты пришлось ждать до января – против непобедимого экс-чемпиона IBF International Эрика Круса, для которого поединок с Мураталлой станет лишь седьмым в профессиональной карьере. Одно из самых интригующих противостояний зимы.

