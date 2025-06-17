Расследования Мердока (сериал, 2008) сезон 15 серия 6 смотреть онлайн

Талантливый детектив пользуется уникальными методами, чтобы раскрывать преступления в Торонто конца XIX века. Поклонникам исторических процедуралов с харизматичными главными героями будет интересно смотреть «Расследования Мердока», в основу которых легла книжная серия Морин Дженнингс.



Канада, 1895 год. Детектив Уильям Мердок применяет в работе последние достижения криминалистики. Он пытается своими руками воссоздавать изобретения, о которых он читает в новостях (вроде пневмографа и простого детектора лжи), а некоторые аппараты и вовсе придумывает сам. От коллег его отличает не только острый и проницательный ум, но и вера. Мердок — католик в преимущественно протестантском окружении. Инспектор Бракенрид, начальник Мердока, с подозрением относится к методам детектива, но не может отрицать, что они приносят результаты. В расследованиях Мердоку также помогает доктор Джулия Огден, судебный врач, разделяющая его тягу к новым технологиям.



Чтобы увидеть захватывающие расследования, действующими лицами в которых стали известные исторические личности, такие как Конан Дойл, Черчилль и Тесла


