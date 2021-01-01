Расследования мадам Блан (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Знаток антиквариата переезжает во Францию после смерти мужа. На новом месте ее ожидают запутанные дела, в расследовании которых пригодится ее экспертиза. Уютный детективный сериал «Расследования мадам Блан» перенесет вас в мир загадок и эксцентричных персонажей.
Джин Уайт построила карьеру на торговле антиквариатом, но после загадочной смерти мужа Рори она лишается любимого магазинчика в Лондоне, а из имущества у нее остается только коттедж во французском городе Сент-Виктуар, где и произошла трагедия. Приехав туда, Джин начинает подозревать, что Рори погиб не случайно. К сожалению, Джин не верит никто, кроме таксиста Дома, который соглашается помочь распутать клубок загадок. Вскоре выяснится, что знания бывшей продавщицы антиквариата придутся как нельзя кстати в маленькой французской провинции — Джин решает остаться в городе и вместе с Домом раскрывать непростые дела, связанные со старинными вещами.
