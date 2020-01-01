Расследования авиакатастроф (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
8.62020, Air Crash Investigation
Документальные18+
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Сюжет
Канадский документальный телевизионный сериал исследует обстоятельства самых резонансных и загадочных авиационных катастроф в истории. С помощью экспертов, свидетельских показаний и компьютерной реконструкции авторы программы объясняют, что привело к трагедии в каждом конкретном случае.
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb