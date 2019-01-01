Расследования авиакатастроф (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Расследования авиакатастроф. Серия 23
Расследования авиакатастроф
1-й сезон
23-я серия

8.62019, Air Crash Investigation
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Канадский документальный телевизионный сериал исследует обстоятельства самых резонансных и загадочных авиационных катастроф в истории. С помощью экспертов, свидетельских показаний и компьютерной реконструкции авторы программы объясняют, что привело к трагедии в каждом конкретном случае.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb