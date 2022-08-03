Расследования авиакатастроф (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.62019, Air Crash Investigation 34 серии
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Канадский документальный телевизионный сериал исследует обстоятельства самых резонансных и загадочных авиационных катастроф в истории. С помощью экспертов, свидетельских показаний и компьютерной реконструкции авторы программы объясняют, что привело к трагедии в каждом конкретном случае.
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb