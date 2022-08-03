Расследования авиакатастроф (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Канадский документальный телевизионный сериал исследует обстоятельства самых резонансных и загадочных авиационных катастроф в истории. С помощью экспертов, свидетельских показаний и компьютерной реконструкции авторы программы объясняют, что привело к трагедии в каждом конкретном случае.

