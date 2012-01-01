Раскраска. Сезон 2. Серия 5
Раскраска (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Зеленый динозeвл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем развивающего мультсериала-раскраски. Наблюдая за приключениями Ам Няма, дети не только радуются красочным историям, но и запоминают новые цвета и их названия.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.0 КиноПоиск