Раскраска (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.32011, Раскраска. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
О сериале
Зеленый динозeвл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем развивающего мультсериала-раскраски. Наблюдая за приключениями Ам Няма, дети не только радуются красочным историям, но и запоминают новые цвета и их названия.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
