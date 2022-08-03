Радиоволна. Серия 2
Радиоволна
1-й сезон
2-я серия

Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Frequency
Фантастика, Фэнтези18+

О сериале

Детектив полиции Рэйми Салливан терзается противоречивыми чувствами к своему отцу Фрэнку, погибшему 20 лет назад с дурной славой продажного копа. В свой 28-й день рождения Рэйми ловит странный радиосигнал и слышит голос Фрэнка, который просит дочь восстановить его честное имя.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

