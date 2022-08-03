Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Детектив полиции Рэйми Салливан терзается противоречивыми чувствами к своему отцу Фрэнку, погибшему 20 лет назад с дурной славой продажного копа. В свой 28-й день рождения Рэйми ловит странный радиосигнал и слышит голос Фрэнка, который просит дочь восстановить его честное имя.

