WinkСериалыРадиоволна1-й сезон2-я серия
Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2016, Frequency
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детектив полиции Рэйми Салливан терзается противоречивыми чувствами к своему отцу Фрэнку, погибшему 20 лет назад с дурной славой продажного копа. В свой 28-й день рождения Рэйми ловит странный радиосигнал и слышит голос Фрэнка, который просит дочь восстановить его честное имя.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ТХРежиссёр
Тим
Хантер
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- РСАктёр
Райли
Смит
- ДКАктриса
Девин
Келли
- Актёр
Мекай
Файфер
- АБАктриса
Ада
Брекер
- ЛДАктёр
Ленни
Джейкобсон
- ДБАктёр
Дэниэл
Бонжур
- ЭРАктёр
Энтони
Руйвивар
- БЛАктриса
Бет
Лаке
- КМАктёр
Кеннет
Митчелл
- ЛПСценарист
Лина
Патель
- ДКПродюсер
Джереми
Карвер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ТБХудожница
Тони
Берроуз-Раттер
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ЭШМонтажёр
Эван
Шродек
- ТЧКомпозитор
Тоби
Чу
- ДККомпозитор
Джош
Крэймон