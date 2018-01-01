Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Радиоволна
1-й сезон

Радиоволна (сериал, 2016) сезон 1

2016, Frequency 13 серий
Фантастика, Детектив18+

О сериале

Детектив полиции Рэйми Салливан терзается противоречивыми чувствами к своему отцу Фрэнку, погибшему 20 лет назад с дурной славой продажного копа. В свой 28-й день рождения Рэйми ловит странный радиосигнал и слышит голос Фрэнка, который просит дочь восстановить его честное имя.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Радиоволна»