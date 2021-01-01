Работа над собой. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Работа над собой
2-й сезон
10-я серия
2021, Work in Progress
Комедии, Зарубежные18+

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Работа над собой (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Основанный на одноименной короткометражке сериал расскажет историю Эбби, 45-летней лесбиянки, чья внешность не вписывается в стандарты красоты, а жизнь полна разочарований. Однако и на ее улице наступает праздник: новые отношения, которые полностью меняют Эбби как личность.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Работа над собой»

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