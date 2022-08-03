WinkСериалыРабота над собой1-й сезон8-я серия
2019, Work in Progress
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Работа над собой (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Основанный на одноименной короткометражке сериал расскажет историю Эбби, 45-летней лесбиянки, чья внешность не вписывается в стандарты красоты, а жизнь полна разочарований. Однако и на ее улице наступает праздник: новые отношения, которые полностью меняют Эбби как личность.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТМРежиссёр
Тим
Мэйсон
- ТБРежиссёр
Темби
Бэнкс
- ЯФРежиссёр
Янс
Форд
- КСРежиссёр
Крис
Сванберг
- ЭМАктриса
Эбби
Макенани
- СПАктриса
Селеста
Печос
- КЭАктриса
Карин
Энглин
- ДСАктриса
Джулия
Суини
- ЖНАктёр
Жерар
Нежан
- АФАктёр
Арман
Филдс
- ТДАктёр
Тео
Джермейн
- МСАктриса
Мэри
Сон
- КРАктёр
Кенни
Расмуссен
- БЧАктёр
Брюс
Чаркоу
- ТМСценарист
Тим
Мэйсон
- ЭМСценарист
Эбби
Макенани
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- АБСценарист
Аманда
Блейк Дэвис
- ДДМонтажёр
Джозеф
Джетт Сэлли