Работа над собой (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Основанный на одноименной короткометражке сериал расскажет историю Эбби, 45-летней лесбиянки, чья внешность не вписывается в стандарты красоты, а жизнь полна разочарований. Однако и на ее улице наступает праздник: новые отношения, которые полностью меняют Эбби как личность.



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